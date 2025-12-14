Un ataque terrorista sacudió este domingo la playa de Bondi Beach en Sídney, Australia, durante una celebración de Hanukkah. Dos hombres armados abrieron fuego contra los asistentes, dejando al menos 11 muertos y 29 heridos, entre ellos dos policías. Las autoridades calificaron el hecho como un ataque antisemita.

En medio del caos, destacó la acción de Ahmed el Ahmed, un civil de 43 años y padre de dos hijos, que logró desarmar a uno de los terroristas. Un video muestra cómo se acerca por detrás del agresor, lo inmoviliza y lo desarma, levantando la mano para llamar a la policía. No tenía experiencia previa con armas.

El segundo atacante se atrincheró en un puente cercano. La policía le disparó y lo arrestó mientras su compañero era abatido. Testigos indicaron que se escucharon más de 50 disparos en cinco minutos y que había “decenas de cuerpos” alrededor, aunque las autoridades aún no confirman la cifra exacta de víctimas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó las escenas de “impactantes y angustiosas” y convocó una reunión de seguridad. El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó el ataque como un “vil ataque terrorista” y exigió acciones contra el antisemitismo en Australia.

