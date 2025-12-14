GV San José golea a Vinto en su último partido de la DivPro del año

Gualberto Villarroel San José dio un cierre contundente a su participación en el Campeonato de la División Profesional, con una goleada por 5-0, sobre FC Universitario de Vinto, consiguiendo mantener la cabeza en alto en su salida de la competencia, quedando a un punto de la zona de clasificación internacional.



El triunfo poco podía ayudar al cuadro orureño para pedir un lugar entre los elencos que irán a la Copa Sudamericana, porque dependía de otros resultados y los números estaban en su contra; sin embargo, el plantel quería bajar el telón con una victoria que demuestre su valor.



Con un doblete, Federico Andrada puso en ventaja a Gualberto Villarroel, con las anotaciones registradas a los nueve minutos y a los 33 minutos. Después llegó el turno de Schneider Peña, a los 36 minutos.



La goleada fue asegurada con la aparición de Fernando Arismendi en el marcador, a los 47 minutos, y de Thomas Monterubbianesi, a los 57´. El resto del encuentro fue un trámite con poca trascendencia, el juego estaba definido y los jugadores sólo querían llegar al final para ingresar en tiempo de descanso, luego de una temporada difícil.



Ambos equipos quedaron con las manos vacías, sin llegar a cobrar protagonismo y cayéndose en los momentos en los cuales se requería fortaleza mental y física, además del apoyo de parte de la dirigencia para honrar sus compromisos.

