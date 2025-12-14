Prada visita a Luis Arce en la cárcel de San Pedro y afirma que se encuentra con fortaleza de espíritu

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, llegó la mañana de este domingo hasta el penal de San Pedro para visitar al expresidente Luis Arce, quien cumplió su segundo día de detención preventiva en el sector de la posta.

Prada informó que acudió para brindar apoyo al exmandatario y entregarle algunos libros. “Estoy viniendo a visitar a nuestro compañero expresidente Luis Arce, trayendo algunos libros para dejarle. Él se encuentra bien, sobre todo con fortaleza de espíritu, convencido de su inocencia. Ha sido una total injusticia lo que se ha determinado, sin tomar en cuenta ningún tipo de respaldo ni todas las pruebas que nosotros presentamos para el descargo correspondiente”, manifestó.

La exautoridad también se refirió a la situación legal del expresidente y a los recursos interpuestos por su defensa. Señaló que actualmente se encuentran a la espera de la resolución del recurso de apelación presentado contra la detención preventiva. “Estamos pendientes a la apelación que hemos presentado; esperemos que el tribunal de apelación resuelva cuanto antes y nos dé la fecha correspondiente. Todavía no se puede saber si será esta semana o más adelante”, explicó.

Asimismo, Prada indicó que otro de los recursos planteados por la defensa deberá resolverse en los próximos días. “Lo que sí se va a resolver esta semana es un recurso de incompetencia que nosotros presentamos”, añadió.

