Comisión Mixta revisa 91 carpetas en la fase de evaluación de postulantes al TSE

El senador Daniel Ortiz (PDC), informó que, hasta la media jornada de este domingo, en el marco de la fase de evaluación de méritos, conocimientos y probidad, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, revisó 91 carpetas de un total de 182 previstas en esta primera etapa del proceso, correspondientes a 366 postulantes habilitados.

Ortiz explicó que el trabajo de la Comisión avanza conforme al cronograma establecido, destacando el esfuerzo técnico y continuo que realizan las subcomisiones encargadas de la evaluación, con el objetivo de garantizar un proceso transparente, ordenado y en apego a la normativa vigente.

Asimismo, señaló que, una vez concluida esta fase, la Comisión Mixta deberá aprobar y remitir el informe final a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, paso previo para la continuidad del proceso de selección y designación.

La fase de evaluación de méritos, conocimientos y probidad constituye una de las etapas centrales del proceso de selección, ya que permite calificar de manera objetiva a las y los postulantes que aspiran a conformar el Tribunal Supremo Electoral, en cumplimiento del calendario electoral aprobado.

