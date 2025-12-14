Asamblea de Santa Cruz habilita a 51 postulantes al TED tras impugnaciones

El presidente de la Comisión de Constitución y Gobierno, Marcelo Arostegui, informó que este sábado se concluyó la fase de revisión y resolución de impugnaciones dentro del proceso de conformación de ternas para la selección de vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, quedando habilitados 51 postulantes.

La autoridad explicó que la jornada de trabajo inició a las 09:00 y se extendió hasta cerca de las 22:00, periodo en el cual se analizaron un total de 19 impugnaciones presentadas. Como resultado de la revisión, una impugnación fue desestimada, dos postulantes que inicialmente se encontraban inhabilitados fueron habilitados y una postulación que había sido habilitada pasó a condición de inhabilitada.

Arostegui precisó que al inicio del proceso se registraron 77 postulantes y que, tras la conclusión de la fase de impugnaciones, el número de aspirantes habilitados se redujo a 51. Asimismo, anunció que pasada la medianoche se publicará la lista oficial de postulantes habilitados e inhabilitados, marcando el cierre formal de esta etapa.

Finalmente, el presidente de la Comisión señaló que el proceso continuará el lunes 15 de diciembre, cuando la sesión se reinstalará a las 09:30 para dar inicio a la fase de evaluación de méritos, conocimientos y probidad, conforme al cronograma establecido.

