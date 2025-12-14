Gobernador Camacho realiza sobrevuelo a zonas afectadas por inundaciones en El Torno

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, realizó este domingo un sobrevuelo a las zonas afectadas por las inundaciones en el municipio de El Torno, con el objetivo de constatar de primera mano la magnitud de los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

La autoridad departamental efectuó la inspección aérea luego de recibir un informe detallado del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y de las autoridades locales sobre la situación en la región. El sobrevuelo se realizó en uno de los helicópteros desplegados para atender la emergencia y facilitar las labores de evaluación, rescate y asistencia humanitaria.

Durante la visita, el gobernador pudo observar el impacto de las inundaciones en comunidades, caminos y áreas productivas, lo que permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional y definir acciones inmediatas para la atención de las familias damnificadas.

