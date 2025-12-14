Cancillería aclara que detención preventiva de Luis Arce responde a un proceso judicial y no a motivaciones políticas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió un comunicado oficial en el que aclara la situación jurídica del expresidente Luis Arce, en respuesta a pronunciamientos y comunicaciones emitidas por la República Bolivariana de Venezuela y otras instancias internacionales.

A través del documento, la Cancillería boliviana recordó que la medida de detención preventiva dispuesta contra el exmandatario fue determinada por una autoridad judicial competente, en el marco de un proceso de investigación iniciado hace varios años, referido a presuntas responsabilidades administrativas y penales vinculadas a la gestión de recursos públicos del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), cuando Arce ejercía funciones como ministro de Economía y Finanzas Públicas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que dicho proceso antecede al desempeño de Luis Arce como jefe de Estado y que no se encuentra vinculado a su condición de expresidente ni a consideraciones de carácter político, remarcando que la decisión judicial se adoptó conforme a la normativa vigente y dentro de un procedimiento que garantiza el derecho a la defensa y el debido proceso.

En el comunicado, la Cancillería reafirma los principios que rigen la política exterior del Estado boliviano, entre ellos el respeto a la soberanía y la no intervención en los asuntos internos, la independencia de los órganos del poder público y el Estado de derecho, así como la garantía del debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de todas las personas sometidas a investigaciones judiciales.

Asimismo, Bolivia ratificó su disposición a mantener canales diplomáticos abiertos y un diálogo constructivo con otros Estados y mecanismos internacionales, en un marco de transparencia, respeto mutuo y entendimiento, siempre preservando la autonomía institucional del país.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamado a la mesura y a la convivencia democrática, exhortando a la prudencia y responsabilidad en los pronunciamientos públicos, con el objetivo de evitar interpretaciones que puedan afectar el funcionamiento regular de las instituciones y la paz social.

Mire el comunicado de la Cancillería:

Mira la programación en Red Uno Play