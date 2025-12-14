Presidente Paz instala Sala de Crisis por inundaciones en Santa Cruz

El presidente, Rodrigo Paz, instaló este domingo en la Casa Grande del Pueblo la Sala de Crisis y Situación, un espacio de coordinación y toma de decisiones estratégicas que es dirigido por el propio Mandatario ante la coyuntura de emergencias que atraviesa el país.

La Sala de Crisis cuenta con la participación de ministros, viceministros y directores de diferentes carteras de Estado, además del alto mando militar y policial, con el objetivo de articular acciones inmediatas de respuesta, prevención y atención a las emergencias registradas en distintas regiones.

Asimismo, forman parte de este espacio de coordinación interinstitucional representantes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), así como autoridades subnacionales, entre ellas el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Desde la Sala de Crisis y Situación se realiza el seguimiento permanente a los reportes técnicos, evaluaciones de riesgo y operativos en curso, con el fin de garantizar una respuesta oportuna y efectiva del Estado ante cualquier eventualidad, priorizando la seguridad de la población y la protección de la infraestructura estratégica.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play