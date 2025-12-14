Gobernador Camacho despliega ayuda inmediata para damnificados por riadas en Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó este domingo a través de sus redes sociales que la Gobernación se encuentra trabajando en primera línea para atender a las familias damnificadas por las riadas que afectan a distintas zonas del departamento, desplegando recursos y apoyo logístico de manera inmediata.

En su publicación, la autoridad señaló que ya se encuentran operando cisternas de agua potable para garantizar el abastecimiento a la población afectada, y que dos cisternas adicionales llegarán en las próximas horas para reforzar la atención. Asimismo, informó que se activó el apoyo con un motor generador de energía eléctrica, con el objetivo de atender de forma inmediata a las familias que sufren la interrupción de servicios básicos a causa de las inundaciones.

“Estamos trabajando en equipo, dando una respuesta inmediata a la emergencia”, expresó el gobernador Camacho, destacando la coordinación entre las distintas instancias para enfrentar la situación y mitigar el impacto de las riadas.

Finalmente, el gobernador exhortó a la población a mantener máxima alerta y precaución durante los próximos días, ante la posibilidad de una nueva crecida de las aguas, y a seguir las recomendaciones de las autoridades y equipos de emergencia para resguardar la seguridad y la vida de las familias.

Mire la publicación del gobernador Camacho:

