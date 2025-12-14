Fonplata anuncia $us 1.000 millones para proyectos estratégicos en Bolivia

El Banco de Desarrollo Fonplata anunció que destinará $us 1.000 millones para el financiamiento de proyectos estratégicos en Bolivia, en el marco de su apoyo a la agenda de desarrollo económico y social del país. El anuncio se realizó en presencia del ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero Pinto, durante un acto llevado a cabo en la ciudad de Santa Cruz.

La presidenta ejecutiva de Fonplata, Luciana Botafogo, señaló que la entidad financiera regional reafirma su compromiso de acompañar al país en la ejecución de iniciativas que impulsen el crecimiento económico, fortalezcan el desarrollo social y promuevan una mayor integración regional. “Fonplata se propone acompañar a Bolivia en la ejecución de proyectos estratégicos alineados con sus prioridades de desarrollo”, afirmó según un comunicado del Ministerio de Planificación.

En el evento también participaron autoridades ejecutivas del banco, entre ellas la presidenta de Operaciones y Países, Eliana Dam; la vicepresidenta de Desarrollo Estratégico, Viviana González; y el vicepresidente de Finanzas, Matías Mednik, quienes destacaron el potencial de Bolivia y la importancia de fortalecer la cooperación financiera para la ejecución de proyectos de alto impacto.

Los recursos anunciados permitirán impulsar iniciativas orientadas a la generación de empleo, la transición energética, la reducción de costos logísticos, la modernización institucional y el fortalecimiento del desarrollo social y urbano, áreas consideradas clave para el crecimiento sostenible del país.

Por su parte, el ministro Fernando Romero explicó la ruta de trabajo que se sigue para la elaboración de los planes de desarrollo de Bolivia, destacando el carácter participativo del proceso. “El Plan General de Desarrollo Económico y Social se elabora recogiendo las propuestas de diferentes sectores y regiones, incorporando inversión pública, financiamiento externo, inversión privada y todo aquello que el país quiere hacer con base en un modelo de planificación estratégica”, señaló.

La autoridad resaltó además el rol del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente como el “cerebro estratégico del Estado”, encargado de consolidar estos planes a través de reuniones con sectores sociales, productivos y regiones del país. En ese marco, calificó el anuncio de Fonplata como una “buena noticia” para Bolivia.

