Luis Arce permanecerá aislado por las noches en el penal de San Pedro

El expresidente Luis Arce, recluido desde el viernes en el penal de San Pedro de La Paz, permanecerá aislado durante las noches en el sector Posta, según informó el director departamental de Régimen Penitenciario, Brandon López.

“Se ha designado un espacio en el sector Posta, donde se garantiza su seguridad. Ha recibido atención del equipo multidisciplinario y se encuentra estable”, indicó López, señalando que Arce recibió asistencia médica, psicológica, legal y social, en cumplimiento de los protocolos de la Ley 2298.

Arce cumple cinco meses de detención preventiva en el marco del proceso por el caso del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), en el que enfrenta imputaciones por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Durante su gestión como ministro de Economía y presidente del directorio del Fondioc, se financiaron 3.400 proyectos, varios de los cuales presentan irregularidades según la investigación. La parte acusatoria estima que el presunto daño económico supera los 4.000 millones de bolivianos, según el abogado Eduardo León.

Mira la programación en Red Uno Play