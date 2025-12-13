Vicepresidente Lara ordena a las FFAA el rescate aéreo de damnificados en El Torno

A través de su cuenta de TikTok, el vicepresidente Edmand Lara ordenó a las Fuerzas Armadas que desplacen a grupos de la Fuerza Aérea y envíen helicópteros para rescatar a las personas atrapadas por el desborde del río Piraí en El Torno.

“Lamentablemente, las fuertes lluvias han provocado el desborde del río Piraí y reportan dos personas desaparecidas; hay familias atrapadas en los techos de las comunidades como la comunidad Espejos, en el distrito 6 y el distrito 7, específicamente en el municipio de El Torno. Por esta razón, ordeno al comandante de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea que desplace helicópteros para poder rescatar a esas personas que están atrapadas”, indicó el vicepresidente.

En el video, Lara pide que se actúe de manera urgente, pues los reportes del clima dan cuenta de que las lluvias continuarán durante toda la jornada.

Entre tanto, en las redes sociales, son decenas los videos publicados por los damnificados que, desde el techo de sus viviendas, piden a las autoridades un pronto rescate.

También se ha reportado que existirían 10 personas desaparecidas.

El alcalde de El Torno, Heriberto Cuéllar, calificó el hecho como “muy lamentable” y explicó que el incidente se produjo alrededor de las 02:00, en el Distrito 6, específicamente en la comunidad San Pedro.

La autoridad informó que se activó un operativo de rescate que incluye el ingreso de dos helicópteros para evacuar a las personas que quedaron atrapadas por el avance del agua.

