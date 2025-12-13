La crecida del río Piraí generó momentos de alta tensión este sábado 13 de diciembre, luego de que se reportara a drogueros y comunarios atrapados en medio del caudal, mientras la fuerza del agua avanzaba sin control y provocaba daños en la zona.

En audios y videos que llegaron al Ojo Ciudadano de la Red Uno, un hombre alertó con desesperación: “Tengo gente atrapada en el río, en las dragas, en plena isla del medio”.

Las imágenes muestran a personas aisladas en distintos puntos del río; en uno de los registros, un hombre permanece aferrado a un árbol para no ser arrastrado por la corriente, mientras en otro se observa a personas del otro lado de la banda levantando las manos para pedir auxilio.

La magnitud del desborde también quedó evidenciada en un video grabado en el sector del peaje, donde un testigo advirtió que el agua se llevó el segundo puente de La Junta.

“El río está viviéndose con fuerza. La gente está muy preocupada, porque es algo muy lamentable”, señaló.

Desde Lomerío, un comunario denunció que “la quebrada del río se ha venido por encima, no ha respetado nada”, mientras mostraba cómo el caudal avanzaba con violencia. En otros materiales audiovisuales se observan comunidades completamente bajo el agua, con viviendas y caminos anegados.

Hasta el cierre de esta nota, se aguardaba la intervención de equipos de emergencia para el rescate de las personas atrapadas y la evaluación de daños, mientras vecinos piden acciones urgentes ante el riesgo que representa la crecida del Piraí para las poblaciones ribereñas.

