'Orejas', el perro que jamás se fue: 12 años esperando a su dueño en un hospital alteño

¿Recuerda la película Hachiko? Aquella que relata la fidelidad inquebrantable de un perro hacia su dueño. En la ciudad de El Alto existe una historia similar. Su protagonista es 'Orejas', un perro que desde hace 12 años permanece en la puerta del Hospital Corazón de Jesús esperando al hombre que nunca volvió.

“Él llegó cuando tenía un año de vida, vino con su dueño, que era un paciente. Lamentablemente, el dueño falleció y 'Orejas' se quedó aquí, esperando que saliera del hospital, algo que nunca ocurrió”, explica Jorge Jiris, médico del centro de salud.

Desde entonces, el personal del hospital lo adoptó. Lo bañan, lo alimentan y lo llevan a controles veterinarios. Su comida favorita: empanadas de queso.

“Le encantan las empanadas. También ha tenido problemas de salud. Lo llevamos al veterinario en la ambulancia, incluso lo trasladamos hasta Obrajes para que lo operen”, relata el doctor Félix Cáceres.

'Orejas' es un perro grande, mestizo, de ojos rasgados y una oreja caída —detalle que inspiró su nombre—. A veces luce un chaleco del hospital y se pasea con tranquilidad por la entrada.

“Cuida el hospital, cuida a las señoras que vienen. Todos los vecinos lo conocen y lo quieren mucho”, afirma una funcionaria.

Han pasado 12 años. Aunque ya camina lento por la edad, el perrito sigue fielmente apostado en la puerta del Hospital Corazón de Jesús. Algunos creen que aún espera a su dueño; otros lo consideran el guardián del lugar.

Lo cierto es que 'Orejas', conocido también como el “Hachiko alteño”, es hoy un símbolo de lealtad y amor incondicional.

