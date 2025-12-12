TEMAS DE HOY:
Comunidad

Bajan los precios en los mercados: así están hoy el aceite y la carne, según las caseritas

Los precios del aceite y la carne empiezan a bajar en los mercados del país. Las caseritas aseguran que la venta mejora y los bolsillos respiran.

Silvia Sanchez

12/12/2025 15:42

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Bajan los precios en los mercados y las caseritas lo confirman. Después de varias semanas de incremento, el aceite a granel comenzó a descender y ahora puede encontrarse desde Bs 17 el litro. En días pasados, el precio superaba con facilidad ese monto, afectando a las economías familiares.

Sí, ha bajado un poquito. El argentino ha bajado. La venta está más o menos, estamos ahí con las promociones”, comentó una de las comerciantes.

En los mercados hay suficiente oferta de aceite, tanto nacional como importado, además de opciones a granel y productos envasados.

La carne de res también registró un descenso. En varios centros de abasto, el kilo de blanda que antes costaba Bs 70, ahora se encuentra desde Bs 62 a Bs 65. En el mercado Calatayud, las caseritas aseguran que la rebaja oscila entre Bs 3 y 4 por kilo, dependiendo del corte.

66, 65… Ha rebajado, ¿no? Más antes estaba en 70, 72. La molida estaba a 58 y ahora a 55”, explicó otra vendedora.

Las amas de casa confirman que el alivio ya se nota al momento de hacer compras.

Sí, ha bajado algo. Está bien… ¿ya alcanza? Ya alcanza un poco. A ver cómo se va a alcanzar”, expresó una compradora mientras revisaba precios en el puesto de carne.

 

 

