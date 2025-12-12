Conozca los precios de la canasta familiar para este fin de semana

Con la llegada del fin de semana, los consumidores que planean realizar sus compras en los mercados podrán encontrar precios actualizados de los productos que componen la canasta familiar, especialmente en carnes y pollo.

La carne de res de primera se mantiene en 75 bolivianos por kilo, mientras que la de segunda varía entre 58 y 68 bolivianos. La costilla de res se encuentra en 52 bolivianos y el lomo en 72 bolivianos por kilo.

En cuanto al pollo, se observa una reducción significativa en su precio en comparación con semanas anteriores. Anteriormente, el kilo de pollo alcanzaba los 25 bolivianos, pero ahora se ofrece a 17,50 bolivianos, tanto en el pollo Sofia como en el Mairaneño.

Otros productos de res que forman parte de la canasta familiar también mantienen precios accesibles: el menudo se encuentra a 15 bolivianos por unidad, mientras que la patita y el cogote están a 10 bolivianos cada uno.

