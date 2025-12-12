TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Erika Valencia brilla en Bollywood, pero el jurado apunta alguna fallas en su presentación

La artista y The Real Company abrieron la noche Bollywood con una presentación llena de energía, pero el jurado señaló problemas de sincronía y conexión.

Silvia Sanchez

11/12/2025 22:23

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En la última noche de competencia bajo la temática Bollywood, tres equipos se enfrentaron en el escenario más grande de la televisión boliviana. El primero en presentarse fue el de Erika Valencia y la academia The Real Company, quienes interpretaron “Rangilo Maro Dholna”, de la artista Malaika Arora, con una puesta llena de ritmo, energía y seducción.

Aunque la presentación encendió el set, los jueces no dejaron pasar los errores.

La primera en pronunciarse fue Gabriela Zegarra, quien celebró la actitud de Erika, pero señaló falta de sincronía con el equipo.

“Erika, la actitud me encantó. Estuviste bien de principio a fin, pero tu energía era diferente a la de tus bailarinas. Ellas estuvieron geniales y sensuales, pero tu ritmo iba distinto. Además, se te fueron algunas palabras en el lip sync”, observó.

Por su parte, Tito Larenti también encontró detalles técnicos dentro de la coreografía.

“Erika, tu trabajo es muy bueno, pero al girar se te complicaba. Estaban muy juntos y casi chocaban. El lip sync también falló por momentos, y el del coprotagonista no me gustó nada”, afirmó.

En contraste, Rodrigo Massa destacó la fidelidad del equipo al video original y el impacto visual.

“Me transportaron a otra cultura. Fueron muy fieles al video. Erika, solo me faltó más conexión con tu compañero”, comentó.

Finalmente, Elka Meyer valoró la puesta en escena, aunque marcó varios elementos por pulir.

“Se enfocaron en la parte más fuerte y festiva de la canción. La puesta estuvo bien lograda, aunque hubo errores y momentos donde se les iba el lip sync. Aun así, estuvo bien recreado”, manifestó. 

Tras las devoluciones, Erika agradeció al jurado y destacó el arduo trabajo y las largas horas de ensayo junto a su equipo.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

