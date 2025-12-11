Suspenden audiencia cautelar del subteniente investigado por las muertes en Cotapachi

La audiencia de medidas cautelares del subteniente investigado por la muerte de comunarios en Cotapachi fue suspendida este jueves y reprogramada para el próximo miércoles por la mañana. La sesión debía realizarse de manera virtual a las 14:30, pero se postergó debido a que el oficial continúa internado y debe someterse a diversos procedimientos quirúrgicos.

El subteniente resultó herido durante la intervención policial en el bloqueo instalado en el botadero de Cotapachi. Según se conoció en las últimas horas, el oficial ofreció una extensa declaración en la que relató que él y un grupo de policías fueron desplegados para tomar posiciones estratégicas en la colina Sur, siguiendo órdenes superiores durante el operativo de desbloqueo.

Aseguró que, alrededor de las 09:30, escucharon pedidos desesperados de apoyo de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) que estaban siendo acorralados por grupos movilizados. Al acudir al punto crítico, lograron rescatar a varios uniformados, pero en el repliegue quedaron rodeados por unas 30 personas que los atacaron con piedras, petardos, dinamitas y golpes.

Indicó que, aunque ya no contaban con agentes químicos y estaban superados en número, intentó dialogar, pero el grupo los llevó por la fuerza cuesta abajo mientras la violencia escalaba. Una funcionaria policial también fue golpeada pese a los pedidos de que cesaran las agresiones.

El subteniente declaró que los manifestantes gritaban consignas que llamaban a “matarlos” y que el grupo creció hasta superar las 100 personas, varias presuntamente portando explosivos, palos y piedras. En ese contexto, dijo que efectuó disparos “disuasivos” al piso para ganar tiempo y huir.

Sin embargo, fueron nuevamente interceptados por otro grupo, uno de cuyos miembros portaba una botella con gasolina mientras otros pedían quemarlos vivos. El oficial afirmó que, ante lo que consideró una amenaza inmediata, se vio obligado a disparar contra uno de los manifestantes.

También señaló que él y otros policías recibieron múltiples disparos provenientes de comunarios parapetados en viviendas y muros. Recibió impactos de bala en la pierna derecha, el pie izquierdo y el rostro, por lo que tuvo que aplicarse torniquetes mientras intentaba repeler el ataque.

El apoyo policial, dijo, tardó alrededor de media hora en llegar, momento en el que lograron ser evacuados a un centro médico.

Pese a su versión, el Ministerio Público mantiene la imputación por homicidio en un caso que continúa generando tensión entre autoridades municipales, organizaciones movilizadas y la institución policial.

