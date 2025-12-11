Caso Cotapachi: policía hospitalizado será sometido a medidas cautelares hoy

El subteniente investigado por homicidio en el caso Cotapachi será sometido a una audiencia de medidas cautelares este jueves por la tarde. Debido a que permanece hospitalizado y a la espera de una nueva cirugía, la medida se realizará de manera virtual.

La familia del funcionario pidió apoyo y confía en que el proceso se lleve a cabo con imparcialidad, asegurando que el subteniente solo intentó proteger su vida y la de sus camaradas durante los hechos.

En un informe presentado ante el comandante departamental, el subteniente detalló que él y tres policías más quedaron “totalmente acorralados” por alrededor de un centenar de comunarios durante el operativo en el botadero. Según su relato, pese a los intentos de diálogo y al uso previo de agentes químicos —ya agotados— fueron arrastrados colina abajo mientras recibían golpes, piedras, dinamitas y amenazas. Señaló además que una funcionaria policial fue golpeada salvajemente, incluso tras solicitar que se respetara su condición de mujer.

El subteniente relató que la situación alcanzó un punto crítico cuando un manifestante apareció con una botella de gasolina y otro gritó: “¡Échenles gasolina, los quemaremos aquí!”. Ante la amenaza, que calificó de “real e inminente”, y sin medios menos letales disponibles, efectuó disparos disuasivos al piso y posteriormente a una “zona permitida” del cuerpo de un manifestante, con el objetivo de detener el linchamiento.

El informe concluye que el uso del arma fue legal, necesario y proporcional, siguiendo los manuales policiales, los principios de uso de la fuerza y el triángulo de fuerza letal. El subteniente aseguró que, de no haber intervenido, él y sus compañeros habrían sido quemados vivos o asesinados por los comunarios.

