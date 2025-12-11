“Está estable y bajo custodia”: Felcc informa el estado de Luis Arce tras su aprehensión

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gabriel Neme, informó este jueves sobre la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, y aseguró que el procedimiento se llevó adelante en el marco de la normativa vigente.

Neme explicó que, tras su traslado, el exmandatario fue sometido a todos los protocolos establecidos por la Policía Boliviana para garantizar su integridad física y emocional. En ese marco, recibió una evaluación médica por parte de una profesional forense, así como una revisión psicológica efectuada por personal de la Defensoría del Pueblo, institución que también verificó las condiciones de custodia.

“Al momento se encuentra estable. Se han aplicado los protocolos establecidos por la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Se le realizó una valoración médica por parte de una médico forense y una evaluación psicológica a cargo del personal del Defensor del Pueblo, quienes verificaron el trato recibido, así como su estado de salud y anímico. La exautoridad gubernamental se encuentra estable tanto física como emocionalmente”, informó el director de la Felcc.

Asimismo, indicó que el exmandatario permanecerá bajo custodia policial hasta que la autoridad jurisdiccional convoque a la audiencia de medidas cautelares, instancia que determinará su situación jurídica.

“Al momento estamos a resultas de la notificación para que se lleve adelante la audiencia de medidas cautelares. Va a ser la autoridad jurisdiccional la que defina la situación procesal de esta persona”, agregó.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play