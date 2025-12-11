Expresidente Arce se acoge al silencio y esperará en la celda su audiencia por caso Fondo Indígena

Luis Arce, expresidente de Bolivia (2020-2025), fue detenido este miércoles en La Paz por presunta corrupción en la gestión del Fondo de Desarrollo Indígena y decidió acogerse a su derecho constitucional a guardar silencio, según informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

El exmandatario fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde se le tomó una declaración informativa ante una comisión de fiscales. Arce, asistido por su defensa, optó por no declarar y permanecerá en una celda policial a la espera de su audiencia cautelar.

De acuerdo con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, Arce es investigado como principal responsable del “millonario daño económico” al Fondioc, una entidad creada en 2005 para financiar proyectos en comunidades originarias.

Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en conferencia. Foto: APG

Oviedo explicó que durante su gestión como ministro de Economía bajo el gobierno de Evo Morales, Arce presidió el directorio del Fondioc. En ese periodo, se habrían autorizado traspasos de grandes sumas a cuentas particulares para ejecutar “proyectos fantasmas” o inconclusos.

Los delitos denunciados son favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta económica, detalló el ministro.

Tanto Oviedo como Mariaca aclararon que los hechos investigados corresponden al periodo en que Arce fue ministro y no presidente, por lo que el proceso se rige por la vía penal común y no por un juicio de responsabilidades.

Por su parte, la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció ante la prensa que la detención fue un “abuso completo” y aseguró que Arce no fue notificado para declarar. También afirmó que el exmandatario presentó todos los descargos requeridos durante su gestión como ministro.

El caso Fondioc y la historia de corrupción previa

El Fondioc fue creado en 2005, un mes antes del inicio del primer mandato de Evo Morales. En 2013 salieron a la luz los primeros casos de corrupción, pero el único procesado en su momento fue el entonces director Marco Antonio Aramayo, quien denunció los malos manejos. Aramayo falleció en 2022 tras pasar siete años en detención preventiva.

En 2015, el Fondo fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena.

Protestas ciudadanas exigen justicia

Durante la noche, una decena de manifestantes de la agrupación “Resistencia Ciudadana Paceña” se concentró en las afueras de la Felcc con carteles que pedían la encarcelación de Arce.

“Hoy cae un tirano, mañana caerán los que siguen”, se leía en una de las pancartas. Juan Carlos Rodríguez, vocero del grupo, dijo a EFE: “Que pague y que devuelva todo el dinero que se han robado”.

Arce concluyó su gestión presidencial el pasado 8 de noviembre, cuando Rodrigo Paz asumió el cargo.

