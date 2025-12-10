Eduardo León pide detención de Arce y señala que el desfalco al Fondo Indígena supera los $us 700 millones

El abogado Eduardo León, denunciante del caso Fondo Indígena, se refirió este miércoles en Red Uno a la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, acusado de presuntos hechos de corrupción vinculados al millonario desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) ocurrido durante el periodo en que Arce ejercía como ministro de Economía.

Según León, la justicia “finalmente está cumpliendo con su obligación”, luego de más de una década de denuncias que afirma fueron ignoradas o confundidas por las autoridades de entonces.

“Desde hace 10 años venimos denunciando estos actos y hemos comenzado a establecer la diferencia que muchos tratan de confundir”, sostuvo.

Explicó que existen dos dimensiones en el caso Fondo Indígena: una referida a dirigentes involucrados en contratos fantasma, incumplidos o adulterados; y otra vinculada directamente a Arce, por presunta responsabilidad en el manejo de los recursos.

Recordó que el Decreto Supremo 28571, promulgado durante la gestión del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, establecía como obligación del ministro de Economía preservar los recursos del Fondo Indígena.

“No era su función transferir las cuentas del Estado a cuentas y personas particulares, como se hizo en este caso”, afirmó.

La parte denunciante solicita la detención preventiva del exmandatario por un presunto daño económico de Bs 4.000 millones, correspondiente a los años 2013 a 2015. No obstante, León aseguró que el perjuicio sería aún mayor.

“Entre 2006 y 2010 hubo otro daño económico de Bs 4.200 millones, fondos que la población recordará cómo fueron utilizados cuando Evo Morales dio el ‘gasolinazo’. Se usaron recursos del Fondo Indígena. Entonces, hay mucho por establecer”, agregó.

Entre ambos montos y otros, la cifra del desfalco superaría los 700 millones de dólares. León también señaló que el primer proceso, presuntamente encubierto por Arce, incluía como investigados a diversas exautoridades y dirigentes, entre ellos: Nemesia Achacollo, Elvira Parra, Gloria Zamorano, Felipa Huanca, Rodolfo Machaca, Lidia Patty, Juanita Ancieta, Marco Antonio Aramayo y otros. Además, mencionó que existían vínculos con el Ministerio de Desarrollo Productivo.

El caso continúa en investigación, mientras la Fiscalía prepara la imputación formal que será presentada en la audiencia de medidas cautelares del exmandatario.

