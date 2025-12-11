Imputarán por homicidio al efectivo policial que disparó en Cotapachi

El efectivo policial que realizó disparos durante un operativo de desbloqueo en Cotapachi, Cochabamba, será imputado por homicidio, según informó este miércoles el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

El uniformado declaró que abrió fuego para resguardar su vida y la de sus compañeros, tras ser supuestamente emboscado y amenazado con ser quemado. Actualmente, permanece hospitalizado debido a heridas ocasionadas por perdigones.

Mariaca explicó que la decisión se asumió luego de analizar los indicios colectados por la Fiscalía sobre los hechos violentos registrados en Colcapirhua, donde dos personas perdieron la vida durante el enfrentamiento entre policías y bloqueadores en inmediaciones del relleno sanitario.

“La Fiscalía determinó imputar por homicidio en primera instancia a esta persona, quien tendría un cierto grado de indicio de participación, según la investigación preliminar y su propia declaración”, señaló la autoridad.

No obstante, aclaró que la calificación es provisional y podrá modificarse durante la imputación formal. Asimismo, indicó que la investigación continúa abierta, por lo que los fiscales podrían establecer posteriormente el nivel de participación de otras personas vinculadas al caso.

