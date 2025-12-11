Así reflejaron medios internacionales la aprehensión del expresidente Luis Arce

El exmandatario boliviano fue aprehendido este miércoles 10 de diciembre en La Paz, en el marco de una investigación relacionada con el caso Fondo Indígena (Fondioc). Según el Ministerio Público, la causa se vincula al supuesto mal uso de recursos públicos destinados a comunidades indígenas durante el periodo en que Arce se desempeñaba como ministro de Economía.

La aprehensión fue ejecutada por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Tras conocerse el operativo, su exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que la captura se realizó “sin previo aviso ni citación formal”, calificando la acción como “un abuso de poder” y un presunto “secuestro”.

El caso rápidamente trascendió las fronteras, y medios internacionales reflejaron la detención como un nuevo capítulo de tensión política en Bolivia, en medio de un clima de polarización y tras el reciente cambio de gobierno, que marcó el fin de décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), partido por el cual fue elegido mandatario Arce.

A nivel global, la comunidad internacional sigue de cerca el avance de las investigaciones, debido a su relevancia.

