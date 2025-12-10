Una trágica situación se registró este martes en Palhoça, en la región metropolitana de Florianópolis (Santa Catarina, Brasil), donde una pareja y su bebé de cinco meses perdieron la vida luego de que su vehículo fuera arrastrado por la violenta corriente de agua generada por las fuertes lluvias y el paso de un ciclón extratropical.

Las víctimas fueron identificadas como Mackendy Bernard, de 32 años, originario de Haití, y su esposa, Michelaine Francique, de República Dominicana, junto a su bebé. La familia, que se había establecido en la región y administraba negocios inmobiliarios, se había mudado recientemente al barrio São Sebastião.

Fatal intento de cruzar una avenida inundada

El accidente ocurrió cuando el vehículo Land Rover en el que viajaba la familia intentó cruzar una avenida que se encontraba completamente inundada y con una fuerte corriente. Un video, grabado por una vecina y difundido en redes sociales, muestra el momento exacto en que el automóvil es llevado por la fuerza del agua hacia un río o una red de drenaje.

El lugar donde fue encontrado el vehículo. Foto: Rafaela Cardoso/NSC TV

La Policía Militar (PM) y el Cuerpo de Bomberos fueron alertados sobre el carro sumergido. Al llegar al lugar, encontraron el vehículo volcado, con las ruedas hacia arriba y atrapado cerca de la estructura del contorno viario, informa el portal G1.

Elisabete Alves de Jesus, la testigo que grabó el video, describió la escena como desesperadora. "Yo gritaba, lo llamaba, pero no respondió. Vi los dos andando antes, porque iban a alquilar una casa cerca de la mía, pero no sabía que tenía una niña, una bebecita. ¡No había cómo pasar! Estoy sin palabras", lamentó.

El bebé de cinco meses fue hallado fuera del vehículo por las autoridades.

La familia estaba a bordo del vehículo.

La inestabilidad climática y las intensas lluvias se deben a la formación y paso de un ciclón extratropical por el Sur de Brasil, lo que ha elevado el riesgo de más estragos en el litoral de Santa Catarina. Las ráfagas de viento han llegado a alcanzar los 70 km/h. El gobernador del estado, Jorginho Mello, lamentó la pérdida de la familia y confirmó que las predicciones meteorológicas de lluvias intensas se concretaron. Como medida de prevención para reducir la circulación de personas, las clases fueron suspendidas en la red estatal y en más de 100 municipios.

La imobiliaria que administraban Mackendy y Michelaine emitió un comunicado en redes sociales confirmando la muerte de la familia y anunciando la suspensión temporal de sus actividades en señal de luto.

IMÁGENES SENSIBLES

Mira la programación en Red Uno Play