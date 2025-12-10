“Primero mis perros”: mujer desafía incendio y lanza a sus mascotas para salvarlas | VIDEO

En un dramático y devastador incendio ocurrido la mañana de este miércoles en Guizo, Mandaue City (Cebú, Filipinas), una mujer se convirtió en la protagonista de un acto de amor y valentía incondicional que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

La mujer se negó rotundamente a abandonar su hogar en llamas sin antes poner a salvo a sus amados perros. El siniestro, que alcanzó la segunda alarma y devastó un edificio en la zona industrial de Guizo, no la hizo perder la calma.

Rescate arriesgado desde la altura

Testigos y videos que circulan en plataformas digitales capturaron el impactante momento del rescate. Desde un piso superior, en medio del espeso humo y las lenguas de fuego, la mujer sostuvo firmemente a sus mascotas y las arrojó cuidadosamente hacia los vecinos y bomberos que esperaban abajo.

"Aseguró que los animales llegaran a un lugar seguro antes de intentar su propio descenso arriesgado", reporta uno de los videos. Una vez que sus perros estuvieron a salvo, un bombero logró rescatarla usando una escalera, segundos antes de que las llamas consumieran el balcón de su apartamento. Afortunadamente, tanto los perros como su dueña se encuentran a salvo; la mujer solo sufrió heridas leves tras su heroico acto, según reportan medios internacionales.

El fuego se propagó con rapidez, impulsado por la presencia de una peligrosa área de producción de poliestireno, un material altamente inflamable. Los bomberos tardaron aproximadamente 40 minutos de arduo trabajo para controlar el siniestro. Las autoridades competentes están investigando seriamente la causa probable del incendio, señalando un posible cortocircuito en el cableado eléctrico como el origen, informa el portal Mediatiko.

IMÁGENES SENSIBLES:

