Murió congelada tras ser abandonada a 3.800 metros de altura: acusan a su pareja de homicidio

Un escalador aficionado de 39 años enfrenta graves cargos de homicidio culposo grave en Austria tras ser acusado de abandonar a su pareja, Natalia Nagovitsyna, de 33 años, en la cima del monte Grossglockner, la montaña más alta del país. La mujer, presuntamente dejada a su suerte, murió congelada por las bajas temperaturas.

La Fiscalía de Insbruck reconstruyó los hechos ocurridos el pasado 19 de enero y determinó que la planificación del viaje fue "irresponsable desde el principio", especialmente considerando la inexperiencia de la víctima y la supuesta mayor experiencia del acusado, según informa El Heraldo de México.

Errores fatales en la planificación

El hombre era considerado el guía responsable de la travesía. Sin embargo, la investigación señala una cadena de errores que resultaron fatales:

Ruta inapropiada: El acusado decidió escalar por la arista Stüdlgrat, una ruta clasificada entre II y IV en la escala de la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo), la cual es considerada demasiado peligrosa para principiantes.

Equipo inadecuado: A la víctima no se le proporcionó equipo apto para las condiciones del Grossglockner (3,798 metros), y se determinó que usaba una tabla dividida y botas blandas de snowboard .

Retraso: Iniciaron la ruta dos horas más tarde de lo planificado.

Muerte por congelación

La tragedia se consumó cuando, según la reconstrucción, la mujer sufrió una herida en una pierna cerca del pico de la montaña. A pesar de esto, el hombre la habría abandonado alrededor de las 2:00 de la mañana, dejándola "desprotegida, sin fuerzas, con frío y desorientada" a tan solo 50 metros por debajo de la cruz del pico.

Natalia Nagovitsyna murió congelada debido a las condiciones extremas.

La Fiscalía sostiene que, dada su "gran experiencia en alta montaña", el hombre tenía el deber de proteger a su pareja y que su abandono directo constituye el motivo de las graves acusaciones de homicidio que ahora afronta.

Mira la programación en Red Uno Play