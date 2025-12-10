TEMAS DE HOY:
Internacional

Trump dice que EEUU se apoderó de un barco petrolero frente a las costas de Venezuela

El mandatario republicano no dio detalles sobre el buque, su propietario o su destino.

AFP

10/12/2025 17:29

EEUU se apoderó de un barco petrolero frente a costas venezolanas. Foto: AFP

Estados Unidos incautó un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela, dijo el presidente Donald Trump el miércoles, en medio de tensiones crecientes entre Washington y Caracas.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande —el más grande jamás incautado, de hecho", dijo Trump a los periodistas. "Y están pasando otras cosas, lo verán más adelante" añadió, al inicio de una mesa redonda con empresarios y altos funcionarios. 

El mandatario republicano, que ha iniciado un campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro desde que llegó al poder, no dio detalles sobre el buque, su propietario o su destino.

"Fue incautado por buenas razones", se limitó a indicar. Se publicarán fotos de la operación, añadió.

"Asumo que nos quedaremos con el petróleo", detalló luego.

Trump consideró que los días de Maduro estaban "contados" en una reciente entrevista con el sitio Politico.

El principal recurso de Venezuela es el crudo, que está sometido a un embargo.

Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.

Washington acusa igualmente al gobierno de Maduro de ser un régimen "narcoterrorista", y por ello ha emprendido una campaña militar para destruir lo que presenta como lanchas cargadas de drogas en el mar Caribe y en el océano Pacífico.

 

 

