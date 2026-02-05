“Se llevó la mitad de mi corazón y alma”: familiares de Luana piden justicia en Cochabamba

Entre llanto y desesperación, la familia de Luana Natalia T. R., de 30 años, clama justicia tras el brutal feminicidio ocurrido en un hostal de la zona norte de la ciudad.

La Fiscalía de Cochabamba investiga el caso, mientras las autoridades buscan al principal sospechoso, su pareja sentimental, Leonardo Olivera Barbosa, de 30 a 35 años, de nacionalidad brasileña, quien huyó tras el crimen.

La madre de Luana narró con voz entrecortada el dolor que atraviesa: “quiero justicia por mi princesa, ella no merecía esa muerte. Nunca me imaginé que mi hija estaba muerta, jamás conocí al hombre en persona, nunca lo traté”, expresó.

Según su relato, Luana conoció al sospechoso a través de una amiga y mantuvo una relación sentimental de aproximadamente 90 días.

“Cerca de Navidad nos comentó que el tipo le pidió matrimonio y yo le dije que no puede casarse sin conocer bien a alguien, que se olvide. Ella me dijo que habían terminado, pero al parecer él la buscó recientemente, entonces mi hija desapareció desde el martes en la noche. Yo llamé y llamé, pero el celular estaba apagado”, añadió la madre, visiblemente consternada.

La víctima deja un hijo de seis años, quien celebró su cumpleaños recientemente sin la presencia de su madre.

“La cara de mi hija está destrozada, no la reconozco. Cuánto habrá sufrido pensando en su pequeño que le esperaba en casa”, lamentó su madre.

Las investigaciones preliminares indican que el crimen fue perpetrado a golpes, y la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para dar con el paradero del sospechoso.

“Ese tipo se ha llevado la mitad de mi corazón y alma, es un dolor grande que estoy pasando en este momento”, expresó la madre de Luana, mientras solicita la colaboración de la población: “Hay fotos y videos del tipo, por favor ayúdenme a encontrarlo”.

El caso ha conmocionado a Cochabamba y se suma a la creciente preocupación por la violencia contra las mujeres en el departamento. Las autoridades refuerzan la búsqueda de Leonardo Olivera Barbosa, quien se encuentra prófugo, y prometen actuar con celeridad para que la justicia llegue a la familia de Luana.

