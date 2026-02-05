¡Trágico! Carnicero de 31 años perdió su mano en una picadora de carne mientras trabajaba

Una jornada habitual de trabajo se transformó en una verdadera pesadilla en un frigorífico del barrio Villa Azalais, en la zona noreste de la capital cordobesa (Argentina). Un trabajador de 31 años sufrió un gravísimo accidente laboral mientras operaba una máquina picadora de carne, lo que resultó en la pérdida de una de sus extremidades.

El hecho se produjo este jueves durante la mañana, cuando el operario cumplía sus funciones dentro del comercio. Por causas que aún se intentan establecer, su mano derecha quedó atrapada en el engranaje de la picadora.

La escena provocó una profunda desesperación y conmoción entre sus compañeros, quienes asistieron al trabajador de inmediato y dieron aviso a los servicios de emergencia. Ante la gravedad de la lesión, fue trasladado de urgencia al Hospital Elpidio Torres.

Pese al esfuerzo de los profesionales de la salud, el daño causado por la maquinaria fue irreparable. Al ingresar al nosocomio, los médicos constataron la amputación total de la mano derecha.

Actualmente, el hombre se encuentra internado bajo observación estricta, mientras el equipo médico evalúa su evolución clínica y los pasos a seguir en su tratamiento psicológico y físico tras el trauma.

Las autoridades policiales y judiciales han tomado intervención en el caso para determinar las responsabilidades del siniestro. Los ejes de la investigación se centran en dos puntos clave:

Peritaje de la maquinaria: Se busca establecer si la picadora de carne contaba con las medidas de seguridad y protectores reglamentarios.

Protocolos de seguridad: Se verificará si el establecimiento cumplía con las normas de prevención de riesgos laborales exigidas para este tipo de tareas de alto riesgo.

Con información de el doce.tv y TN.

