Incautan más de una tonelada de marihuana boliviana en Chile

La Policía de Chile logró interceptar un cargamento crítico de una tonelada de marihuana que era transportada ocultamente en un camión cisterna. El operativo es el resultado de una investigación que detectó el ingreso de la sustancia desde territorio boliviano a través de la región de Antofagasta.

Respecto al éxito del procedimiento, una autoridad chilena destacó: “Esta importante diligencia que se viene trabajando desde hace un tiempo, ha permitido la incautación de 1 tonelada con 200 gramos de Cannabis sativa”.

Según el reporte oficial, los proveedores serían de nacionalidad boliviana y habrían utilizado pasos fronterizos no habilitados para evadir los controles de seguridad.

La ruta del narcótico incluía el traslado hacia depósitos de seguridad ubicados en el sector El Bosque, en el sur de la capital chilena. Sobre esta logística, la vocería oficial añadió que tras el acopio "viene la distribución para abastecer el mercado ilícito” en diversas zonas urbanas.

