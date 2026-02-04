TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Imágenes sensibles! Fisiculturista se rompe la pierna al intentar levantar 400 kg

El atleta brasileño sufrió la ruptura del tendón del cuádriceps mientras intentaba levantar pesas con una de sus piernas.

Martin Suarez Vargas

04/02/2026 18:41

Ranieri Lopes Filho intentando alzar los 400 kilogramos en el gimnasio, previo a la lesión. Foto: redes sociales.
Brasil.

Escuchar esta nota

El fisiculturista brasileño Ranieri Lopes Filho sufrió la ruptura del tendón del cuádriceps derecho mientras entrenaba en un gimnasio e intentaba levantar un juego de pesas de 400 kilogramos.

Tras la lesión, el deportista publicó un video en sus redes sociales, donde se aprecia el momento exacto del incidente.

De acuerdo con el material difundido, Lopes Filho realizaba una rutina habitual y se disponía a ejecutar el ejercicio cuando sufrió la lesión. Posteriormente, el propio atleta confesó que ya había hecho el mismo movimiento anteriormente, aunque en esta ocasión tuvo un desenlace grave.

“Muchos deportistas, e incluso no deportistas, realizan este ejercicio con un peso igual o mayor. No es algo tan extraordinario”, explicó.

Luego del hecho, Lopes fue sometido a una cirugía. Según relató, el médico le recomendó mantener la pierna estirada durante dos semanas, un tratamiento que aseguró fue bastante difícil de sobrellevar.

Ranieri Lopes Filho aprovechó su experiencia para advertir sobre los riesgos de entrenar con cargas elevadas, aunque rechazó las críticas que atribuyen este tipo de lesiones únicamente al ego de los deportistas.

