Valiente hasta el final: trabajadora enfrentó a ladrón armado y lo echó a banquetazos | VIDEO

Una escena de alto impacto quedó registrada en cámaras de seguridad en una panadería de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, donde una empleada enfrentó sin dudar a un ladrón armado que intentaba llevarse la recaudación del local.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de las calles La Nación y Puente del Inca, en el barrio Villa Escobar. El delincuente ingresó decidido, cruzó el mostrador y apuntó con un arma de fuego a dos trabajadoras que se encontraban atendiendo.

“No te hagas la pilla, dame la caja”, le ordenó a una de ellas mientras la amenazaba con dispararle. En las imágenes se escucha claramente cuando le dice: “Te voy a dar un balazo”.

Mientras el asaltante vaciaba la caja registradora y guardaba el dinero en un bolso, una de las empleadas tomó una decisión que sorprendió a todos: se plantó, agarró una banqueta de madera y comenzó a golpearlo.

“Tomátela de acá, afuera”, se la escucha gritar mientras lo obligaba a retroceder, generando un tenso forcejeo dentro del local.

Ante la resistencia inesperada, el delincuente huyó del lugar con parte del dinero. En su escape, incluso se le cayó el arma en la puerta de salida, lo que permitió confirmar que había actuado bajo amenaza real.

“¡Ayuda, por favor!”, gritó la víctima tras el violento episodio, que pudo terminar en tragedia.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la valentía de la trabajadora, aunque también recordaron el grave riesgo que implicó enfrentarse a un delincuente armado.

Mira la programación en Red Uno Play