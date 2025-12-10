Edmand Lara felicita a la Policía por aprehender a Luis Arce: “Estamos cumpliendo”

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, se pronunció públicamente este miércoles tras la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, ejecutada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, en el marco de una orden emitida por el Ministerio Público por delitos vinculados al caso Fondo de Desarrollo Indígena.

En un video difundido a través de sus redes sociales, Lara expresó su reconocimiento al trabajo de los efectivos policiales de la División Anticorrupción, destacando que la intervención se realizó en estricto cumplimiento de una resolución fiscal.

“Quiero felicitar a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la División Anticorrupción de la Ciudad de La Paz, por haber aprehendido cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal en contra del expresidente Luis Arce Catacora. Lo habíamos dicho en alguna oportunidad: Luis Arce será el primero en entrar preso, lo estamos cumpliendo”, afirmó la autoridad.

El vicepresidente sostuvo que la medida marca un avance en la lucha frontal contra la corrupción y reiteró que la administración actual no permitirá impunidad frente al mal uso de los recursos públicos.

Asimismo, Lara aseguró que el proceso continuará contra todas las personas que hayan afectado al patrimonio del Estado durante anteriores gestiones.

“Todos los que le robaron a la patria van a devolver los recursos del Estado”, agregó.

La aprehensión del exmandatario se produjo en cumplimiento de un mandamiento emitido el 10 de diciembre de 2025 por la Fiscalía Especializada en Delitos de Anticorrupción. En las próximas horas, Arce deberá comparecer ante un juez cautelar quien definirá su situación jurídica.

Mire el video:

