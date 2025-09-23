TEMAS DE HOY:
Uno decide

Edman Lara: “No hace falta tener mil títulos, lo importante es ser honesto”

El candidato a la vicepresidencia por el PDC, Edman Lara, declaró en un acto público que prefiere autoridades honestas sin profesión antes que personas tituladas que usan su inteligencia para dañar.

Red Uno de Bolivia

22/09/2025 21:16

Foto: APG Bolivia
Bolivia

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, ha vuelto a ser centro de controversias tras unas declaraciones emitidas durante un acto público reciente.

En su intervención, Lara expresó su preferencia por contar con autoridades "honestas, aunque no tengan profesión", antes que con personas altamente calificadas pero que, según él, usan su inteligencia para fines personales o corruptos.

"Prefiero una persona honesta, aunque no tenga profesión, prefiero una autoridad honesta a una persona inteligente que solo utiliza su inteligencia para aprovecharse del más humilde", afirmó Lara ante un grupo de simpatizantes.

En su discurso, criticó a quienes, pese a contar con títulos académicos, utilizan sus conocimientos para enriquecerse a costa del pueblo. Según el candidato, "no hace falta a veces tener mil títulos", sino conocer la realidad de la gente y actuar con honestidad.

Estas declaraciones se dan en un momento clave de la campaña electoral, de cara al balotaje del próximo 19 de octubre, donde el PDC busca afianzarse como una opción distinta frente a los partidos tradicionales.

 

