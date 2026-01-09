TEMAS DE HOY:
Rafael Arce Mosqueira Asesinato Mauricio Aramayo Robo a librecambista

27ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Subnacionales 2026: TED Pando conozca los 460 candidatos habilitados

En el marco del calendario de las Elecciones Subnacionales, este lunes, 09 de enero, se cumple el plazo para publicar la lista de candidatos habilitados e inhabilitados. El Tribunal Electoral Departamental de Pando dio a conocer la lista oficial.

Juan Marcelo Gonzáles

09/01/2026 12:15

Foto: Tribunal Departamental de Pando
Pando

Escuchar esta nota

En el marco del calendario de las Elecciones Subnacionales, hoy 09 de enero se cumple el plazo para publicar la lista de candidatos habilitados e inhabilitados. El Tribunal Electoral Departamental de Pando publicó la lista oficial.

A través de un comunicado mencionando la actividad 31 de actividades publicó el link donde las organizaciones políticas o alianzas pueden conocer si sus postulaciones fueron habilitadas o inhabilitadas en el siguiente link: https://pando.oep.org.bo/.../elecciones-subnacionales-2026/

En el departamento de Pando de 1.191 inscritos sólo 460 fueron habilitados en su intención de alcanzar los cargos de gobernador, alcaldes, asambleístas departamentales o concejales.

El plazo para la sustitución de candidaturas según informo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es desde el 12 de enero al 05 de febrero.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD