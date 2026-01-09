Subnacionales 2026: TED Pando conozca los 460 candidatos habilitados

En el marco del calendario de las Elecciones Subnacionales, hoy 09 de enero se cumple el plazo para publicar la lista de candidatos habilitados e inhabilitados. El Tribunal Electoral Departamental de Pando publicó la lista oficial.

A través de un comunicado mencionando la actividad 31 de actividades publicó el link donde las organizaciones políticas o alianzas pueden conocer si sus postulaciones fueron habilitadas o inhabilitadas en el siguiente link: https://pando.oep.org.bo/.../elecciones-subnacionales-2026/

En el departamento de Pando de 1.191 inscritos sólo 460 fueron habilitados en su intención de alcanzar los cargos de gobernador, alcaldes, asambleístas departamentales o concejales.

El plazo para la sustitución de candidaturas según informo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es desde el 12 de enero al 05 de febrero.

