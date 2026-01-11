Gobierno asiste a diálogo convocado por la COB en El Alto

Una comitiva de ministros del Gobierno llegó este domingo al mercado campesino de Santa Rosa de El Alto para participar de la reunión de diálogo convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), en medio de las medidas de presión que se registran en el país.

La COB convocó al Ejecutivo para analizar el Decreto Supremo 5503, que establece medidas en el marco de la Emergencia Económica Nacional. En el encuentro participan diversas organizaciones sociales, entre ellas la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, la Federación de Mineros y la Confederación Bartolina Sisa.

Desde el Gobierno se reiteró la predisposición al diálogo, con el objetivo de alcanzar acuerdos y consensos por el bien del país, en torno a las medidas establecidas en el mencionado decreto.

Entre los ministros que conforman la comitiva se encuentran el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza; el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo; la ministra de Salud, Marcela Flores; y el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.

El diálogo se desarrolla en un contexto de bloqueos y movilizaciones, mientras sectores sociales y el Gobierno buscan una salida negociada al conflicto.

Video: Tele Estrellas

Mira la programación en Red Uno Play