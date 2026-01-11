TEMAS DE HOY:
Hijos de expresidente Arce BLOQUEOS EVISTAS EPCORO

24ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Gobierno asiste a diálogo convocado por la COB en El Alto

Una comitiva de ministros llegó este domingo a la ciudad de El Alto para participar del diálogo convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), con el objetivo de analizar el Decreto Supremo 5503 de Emergencia Económica Nacional.

Juan Marcelo Gonzáles

11/01/2026 12:41

Foto: José Gabriel Espinoza, ministro de economía (APG)
El Alto

Escuchar esta nota

Una comitiva de ministros del Gobierno llegó este domingo al mercado campesino de Santa Rosa de El Alto para participar de la reunión de diálogo convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), en medio de las medidas de presión que se registran en el país.

La COB convocó al Ejecutivo para analizar el Decreto Supremo 5503, que establece medidas en el marco de la Emergencia Económica Nacional. En el encuentro participan diversas organizaciones sociales, entre ellas la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, la Federación de Mineros y la Confederación Bartolina Sisa.

Desde el Gobierno se reiteró la predisposición al diálogo, con el objetivo de alcanzar acuerdos y consensos por el bien del país, en torno a las medidas establecidas en el mencionado decreto.

Entre los ministros que conforman la comitiva se encuentran el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza; el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo; la ministra de Salud, Marcela Flores; y el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.

El diálogo se desarrolla en un contexto de bloqueos y movilizaciones, mientras sectores sociales y el Gobierno buscan una salida negociada al conflicto.

Video: Tele Estrellas

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD