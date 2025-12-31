TEMAS DE HOY:
Hombre muerto en un baño Del Castillo Camacho

Política

Tras diez días de protestas: La COB realizará un ampliado para definir si van al diálogo con el Gobierno

En el décimo día de protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) en contra del D.S. 5503, protagonizó una marcha por el centro paceño para dirigirse a la sede de fabriles, donde llevará a cabo un ampliado para definir si asisten al diálogo convocado por el gobierno para el próximo lunes 5 de enero.

Juan Marcelo Gonzáles

31/12/2025 12:01

Foto: Marcha de la COB (Captura de video)
La Paz

Este miércoles 31 de diciembre, la Central Obrera Boliviana (COB) realizó su décimo día de protestas con una marcha en el centro paceño. Representantes de este sector indicaron que se realizará un ampliado para definir si asistirán o no al diálogo convocado por el gobierno este 5 de enero.

Representantes del gobierno reiteraron su predisposición para dialogar con todos los sectores movilizados para socializar el decreto DS 5503 este lunes 5 de enero en Casa Grande del Pueblo a las 11:00 de la mañana.

La COB, de forma paralela al ampliado, continúa con los piquetes de huelga de hambre en distintas sedes de magisterio urbano y rural.

En esta reunión también se definirán las medidas de protesta para estos días de festividades de Año Nuevo, recordando que la semana pasada mantuvieron las medidas de presión en los feriados de Navidad.

 

