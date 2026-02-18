TEMAS DE HOY:
“Soy del PCC, ¿qué me van a hacer?”: violento ataque deja a una pareja herida en martes de ch’alla en Santa Cruz

La Policía informó que en el lugar se secuestró un arma blanca y también un arma de fuego que será sometida a pericias.

Red Uno de Bolivia

18/02/2026 13:58

Violento impase en Ch’alla deja a pareja herida; agresor portaba arma blanca y de fuego. FOTO: Tomada de internet.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Lo que debía ser una jornada de celebración por el martes de ch’alla terminó en un hecho violento que dejó a dos personas heridas en el barrio Los Claveles, en la capital cruceña.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, el altercado se produjo en medio de los festejos cuando un hombre, presuntamente armado con un cuchillo, atacó a una pareja dentro de su vivienda. La Policía informó que en el lugar se secuestró un arma blanca y también un arma de fuego que será sometida a pericias.

Una de las personas afectadas relató que el agresor lanzó amenazas antes y durante el ataque.

“Me gritaba que no le importaba mi vida y que contara cuatro cajones más”, señaló. Además, indicó que el sujeto aseguraba pertenecer a un grupo criminal (PCC) y que no temía la intervención policial.

El denunciante afirmó que tuvo que forcejear con el atacante para evitar consecuencias mayores y proteger a su familia. Según su versión, logró quitarle el cuchillo y poner a salvo a sus hijos mientras pedía ayuda.

Ambos heridos fueron trasladados para recibir atención médica, mientras que efectivos policiales iniciaron la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

 

 

 

 

 

