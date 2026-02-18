Dos mujeres atacadas y una adolescente abusada durante Carnaval en La Paz

Las fiestas de Carnaval dejaron un saldo preocupante en el departamento de La Paz. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) reportó dos tentativas de feminicidio y un caso de violación contra una adolescente de 15 años. Los tres hechos ocurrieron en El Alto y La Paz, y los presuntos autores ya fueron aprehendidos.

“En estas fiestas de Carnaval tuvimos dos feminicidios en grado de tentativa”, informó el coronel Ricardo Terrazas director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv)

Apuñalada tras discusión en El Alto

El primer caso se registró en la ciudad de El Alto, donde una discusión sentimental entre una pareja terminó en un ataque con arma blanca.

“A raíz de una discusión de tipo sentimental, el concubino clava un arma blanca a la altura de la espalda, lado derecho”, detalló la autoridad.

La víctima fue trasladada al Hospital del Norte, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Sin embargo, la autoridad indicó que inicialmente no pudo ser operada debido a que se encontraba en estado de ebriedad.

Disparo en Bajo Llojeta

El segundo hecho se dio cuando se recibió la denuncia de que una mujer ingresó al Hospital Universitario con una herida por arma de fuego.

“Nos constituimos al lugar, se verificó esta información e inmediatamente nos trasladamos a la zona de Bajo Llojeta, a la altura de la calle 6, donde en el domicilio se pudo aprehender al esposo”, señaló.

La mujer fue sometida a cirugía y permanece en terapia intensiva.

Según el informe preliminar, el consumo de bebidas alcohólicas fue un factor detonante en ambos casos.

Ambos sindicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y esperan su audiencia de medidas cautelares.

Violación de adolescente

En el mismo periodo festivo, la Felcv recibió la denuncia de la violación de una menor de 15 años por parte de un conductor de radiotaxi.

“El conductor recoge a la menor a la altura del puente de Las Américas y, en vez de trasladarla a su domicilio, la lleva a otro lugar donde la agrede sexualmente”, informó.

Posteriormente, la trasladó a un alojamiento en Villa Fátima, donde volvió a atacarla.

La Policía logró su aprehensión en menos de 24 horas.

A nivel nacional, ya se reportan 12 feminicidios en lo que va del año, cuatro de ellos en el departamento de La Paz. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar el consumo excesivo de alcohol.

