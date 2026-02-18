Aprehenden a hombre acusado de disparar a su esposa en La Paz

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) aprehendió a un hombre acusado de tentativa de feminicidio, en La Paz, luego de que personal médico del Hospital Universitario denunciara el ingreso de una mujer con una herida de arma de fuego en el cuello.

“Se recibió la denuncia por parte del personal de salud del Hospital Universitario sobre la existencia de una persona de sexo femenino, la cual presentaba una herida por arma de fuego a la altura del cuello, al lado derecho”, informó el coronel Ricardo Terrazas director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Tras verificar el hecho en el nosocomio, la Policía inició la búsqueda del presunto responsable.

“Nos hicieron conocer que el presunto autor del hecho se encontraba en la zona de Bajo Llojeta, a la altura de la calle 6. Nos constituimos al lugar y procedimos a la aprehensión del esposo de la víctima, quien habría sido el presunto autor del hecho”, precisó la autoridad.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se habría producido luego de una discusión entre la pareja.

El caso fue tipificado como tentativa de feminicidio y se aguarda la audiencia de medidas cautelares, donde un juez determinará la situación jurídica del aprehendido, mientras la víctima permanece bajo atención médica.

