Vehículo queda encunetado y colgando en el puente de Río Seco tras intensa lluvia en El Alto

Un hecho de tránsito se registró la mañana de este miércoles en el puente de Río Seco, en la ciudad de El Alto, donde un vehículo tipo Jeep quedó encunetado y prácticamente colgando a un costado de la vía, tras las intensas lluvias que cayeron minutos antes en el sector.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 06:00 de la mañana. Según el informe preliminar de la Policía, las inclemencias del tiempo habrían reducido la visibilidad del conductor, provocando que pierda el control del motorizado.

“En el puente de Río Seco se ha suscitado este hecho de tránsito en el que, por la información preliminar que se tiene, el conductor por las inclemencias del tiempo, la lluvia que caía en ese momento, no habría visto y se ha encunetado”, informó el comandante de la Policía de El Alto, Cnl. Carlos Valencia.

El vehículo quedó inclinado hacia uno de los bordes del puente, generando preocupación entre vecinos y conductores que transitaban por la zona. Personal de Tránsito aguardaba la llegada de una grúa para retirar el motorizado.

“Estamos esperando que llegue la grúa de Tránsito para poder levantar el vehículo del lugar”, añadió la autoridad policial.

El conductor fue evaluado en el lugar y, de acuerdo con el reporte oficial, no sufrió lesiones y tampoco tenía aliento alcohólico.

Según contó el conductor del vehículo, la fuerte lluvia dificultó su visibilidad.

“Ha llovido bastante, el parabrisas se ha mojado, no he podido ver, no he podido calcular y este es el resultado”, señaló.

No se registraron daños personales ni afectaciones a terceros, aunque el motorizado sufrió daños materiales.

Desde el sector de Río Seco, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia para evitar este tipo de accidentes, más aún en temporada de lluvias, cuando la visibilidad y el estado de la calzada pueden convertirse en factores de riesgo.

