Comunidad

Derechos Humanos exige garantías por constantes hechos de violencia en El Alto

El pronunciamiento surge luego de varios casos de inseguridad, entre ellos el atraco a un trabajador de la prensa.

Red Uno de Bolivia

18/02/2026 8:02

Foto referencial.
El Alto

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto (APDHEA), Virginia Ugarte, expresó este miércoles su preocupación por los constantes hechos de violencia que se presentan en la urbe alteña y exigió a las autoridades brindar garantías con presencia policial.

“Lo que tiene que hacer la Policía es estar en los diferentes lugares. No se ve al 100% la presencia policial. A unas cuantas cuadras de la Ceja incluso hay atracos. Debería haber más seguridad en los diferentes lugares”, manifestó.

 

También exhortó a la población a denunciar hechos delictivos para que queden registrados como antecedentes y permitan una acción más efectiva de la Policía.

“Sobre todo, se debe resguardar la seguridad de una persona, la seguridad de un ser humano”, enfatizó la representante de DDHH.

 

 

Ugarte hizo las peticiones tras registrarse varios hechos de violencia durante el fin de semana largo de Carnaval y por el atraco que sufrió un trabajador de la prensa.

Indicó que la organización tomó contacto con la víctima mientras declaraba ante la Policía y confirmó que el caso ya se encuentra en manos de la justicia.

Sobre la condición del periodista agredido, señaló que actualmente no puede brindar declaraciones verbales.

“Él no puede conversar, solo puede escribir nada más”, explicó, agregando que por razones de seguridad el caso está siendo manejado por su abogado y las autoridades competentes.

Respecto al avance de la investigación, informó que desde su institución se realiza seguimiento jurídico.

 

