Jeanine Áñez apela a la CIDH y la ONU en busca de un juicio imparcial en Bolivia

La expresidenta Jeanine Áñez instó este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU-DH) a no desentenderse de la situación de los derechos humanos en Bolivia.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Áñez reiteró que su detención desde el 13 de marzo de 2021 constituye, a su juicio, un “secuestro abusivo e ilegal”. Además, acusó al Gobierno del MAS de vulnerar las garantías del debido proceso para mantenerla privada de libertad.

“No puede haber justicia sin debido proceso; no puede haber justicia sin una investigación imparcial”, escribió Áñez. También cuestionó la independencia judicial al señalar que “no se puede pedir justicia con jueces y fiscales sometidos a un gobierno”.

La exmandataria recordó que, en 2022, el Relator Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, manifestó su preocupación por la negativa de otorgarle un juicio de responsabilidades, como establece la Constitución para exmandatarios.

Según Áñez, esta decisión respondió a “instrucciones políticas del expresidente Evo Morales”.

Áñez concluyó su mensaje reiterando el llamado a la comunidad internacional para que exija procesos imparciales, independientes y transparentes como condición mínima para garantizar justicia en el país.

Mire la publicación de Jeanine Áñez:

Mira la programación en Red Uno Play