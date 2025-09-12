Jeanine Áñez apela a la CIDH y la ONU en busca de un juicio imparcial en Bolivia

La exmandataria insistió en que su caso refleja vulneración de garantías judiciales en Bolivia.
12/09/2025 18:04
La expresidenta Jeanine Áñez instó este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU-DH) a no desentenderse de la situación de los derechos humanos en Bolivia.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Áñez reiteró que su detención desde el 13 de marzo de 2021 constituye, a su juicio, un “secuestro abusivo e ilegal”. Además, acusó al Gobierno del MAS de vulnerar las garantías del debido proceso para mantenerla privada de libertad.
La exmandataria recordó que, en 2022, el Relator Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, manifestó su preocupación por la negativa de otorgarle un juicio de responsabilidades, como establece la Constitución para exmandatarios.
Según Áñez, esta decisión respondió a “instrucciones políticas del expresidente Evo Morales”.
Áñez concluyó su mensaje reiterando el llamado a la comunidad internacional para que exija procesos imparciales, independientes y transparentes como condición mínima para garantizar justicia en el país.
Mire la publicación de Jeanine Áñez:
