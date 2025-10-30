¡Feriado confirmado! Ministerio de Trabajo ratifica suspensión de actividades el lunes 3 de noviembre

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social informó que el lunes 3 de noviembre de 2025 será feriado nacional con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en conmemoración del Día de Todos los Difuntos.

La determinación se sustenta en el Decreto Supremo N° 5483 del 29 de octubre de 2025, que modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 2750 del 1 de mayo de 2016, y el Decreto Supremo N° 5019 del 13 de septiembre de 2023, los cuales establecen que el 2 de noviembre de cada año se celebra esta fecha tradicional dedicada a recordar a los seres queridos que partieron.

En cumplimiento de la normativa vigente, el feriado correspondiente se traslada al lunes 3 de noviembre, garantizando así el respeto a las tradiciones culturales y espirituales del pueblo boliviano.

El Ministerio de Trabajo recordó que esta disposición es de cumplimiento obligatorio, conforme lo establece el artículo 48, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado.

El director general de Trabajo, Richard Pilco, en conferencia de prensa manifestó que la ampliación de feriado es por la solicitud de la Cámara hotelera, municipios por el movimiento económico que genera el feriado.

“Este decreto supremo no contraviene ninguna norma laboral y esta en plena vigencia. Para ello la dirección general del trabajo ya ha emitido el comunicado 037/2025 el cual recuerda la vigencia del decreto 5483. Este decreto supremo es de cumplimiento obligatorio”, señaló.

Dijo que las sanciones para los empleadores que no den cumplimiento al decreto Supremo están establecidas en la normativa del Trabajo y los trabajadores pueden formalizar sus denuncias en las direcciones de trabajo.

Mire el comunicado del Ministerio de Trabajo:

