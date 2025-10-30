De exlíder de la RJC a abogado: Yassir Molina comienza nueva etapa en Oruro

El exlíder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, compartió en sus redes sociales una fotografía en la que se lo ve dentro de su oficina, ya ejerciendo como abogado.

“Buen día de Dios, que sea un día de libertad y justicia. Me siento motivado”, escribió junto a la imagen publicada en sus cuentas personales.

Molina se graduó como licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas con nota de excelencia, obteniendo 97 sobre 100 puntos en la modalidad de examen de grado en la Universidad Central (UNICEN).

A pesar de encontrarse privado de libertad en la cárcel de San Pablo, en Oruro, el exlíder de la RJC logró culminar sus estudios universitarios y rendir su examen final ante un tribunal conformado por cuatro examinadores.

Tras recuperar su libertad en septiembre pasado, se había anunciado que Molina se uniría a una firma de abogados. El exdirigente fue procesado por los hechos ocurridos en 2019, durante los conflictos sociales de ese año.

