La cantante y actriz mexicana Dulce María se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida personal y profesional. A punto de celebrar su cumpleaños número 40 y sus 35 años de carrera artística, la artista sorprendió al mundo al anunciar que está embarazada por segunda vez.

Dulce María, famosa por su trabajo en la agrupación RBD, compartió la noticia a través de una exclusiva producción y entrevista con la revista Marie Claire México, para su edición de noviembre 2025. Las imágenes la muestran en una silueta poderosa y elegante, presumiendo su avanzado estado de gestación.

Un regalo inesperado que completa la familia

La artista confesó que este embarazo fue una hermosa sorpresa, ya que se había propuesto concentrarse únicamente en su carrera profesional tras la gira de reencuentro de RBD y no tener más hijos después de los 40.

"Me siento llena de vida, literalmente. Estoy a punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa. Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida”, declaró la cantante a Marie Claire.

Dulce María, casada con Francisco Álvarez desde 2019, ya es madre de María Paula, una adorable niña de casi cinco años. La artista expresó su ternura y emoción al ver a su hija mayor prepararse para convertirse en hermana.

El apoyo de RBD y nueva música

Tras el anuncio, las redes sociales de la intérprete de "Sálvame" se llenaron de mensajes de felicitaciones de fans, colegas y amigos. Uno de los mensajes más emotivos fue el de su compañera Anahí, quien confirmó que ya estaba al tanto de la noticia.

"Ya podemos gritarlo al mundo entero. Dios y sus tiempos perfectos. Bebé te esperamos con todo el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami y serán incondicionales para ti”, escribió Anahí.

Además del anuncio de su maternidad, Dulce María demuestra que sabe equilibrar su vida familiar con su pasión por la música. La artista también compartió el lanzamiento de "G.R.A.C.I.A.S”, su nuevo sencillo, que estará disponible el próximo 6 de noviembre.

Con este segundo bebé, Dulce María consolida una etapa de gran estabilidad personal, demostrando que su regreso triunfal a los escenarios va de la mano con el crecimiento de su hermosa familia.

