¡Está de vuelta! Daddy Yankee vuelve a los escenarios con un nuevo propósito: “Me siento renacido”

Tras dos años de ausencia, Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, regresó a los escenarios con una energía distinta, pero con la misma potencia que lo consagró como una de las figuras más influyentes del reguetón.

La reaparición del artista tuvo lugar la noche del jueves durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde presentó su nueva etapa artística, marcada por una profunda transformación espiritual.

Con una sonrisa serena y un discurso cargado de fe, el intérprete de “Gasolina” y “Llamado de emergencia” reveló que su regreso tiene un propósito divino: “predicar el Evangelio a través de la música”.

“Yo creía que me iba para siempre y Dios me dijo: ‘No, te voy a traer de vuelta para que anuncies el mensaje desde donde saliste’”, compartió el artista frente al público.

El anuncio coincidió con el lanzamiento de su más reciente álbum, “Lamento en baile”, una producción inspirada en un salmo bíblico que combina los sonidos característicos del reguetón con influencias de salsa, reparto y hip hop.

“Me siento renacido. Nuevas energías, un cambio personal, espiritual, en mi fe”, expresó Yankee durante su discurso.

El disco incluye temas como “DTB (Dios te bendiga)”, “Te alabaré (Sal 27)” y “Jezabel y Judas”, además del sencillo “Sonríele”, que ya comenzó a sonar en plataformas digitales. En esta nueva propuesta, el “Big Boss” promete mantener “el mismo flow y potencia” de sus años dorados, pero con un mensaje centrado en la fe, la esperanza y la transformación interior.

Más allá de las listas de popularidad, Daddy Yankee subrayó que su retorno no busca una marca comercial, sino una misión espiritual:

“No regreso para vender, regreso para tocar corazones.”

Con este renacer artístico, Daddy Yankee abre un capítulo inédito en su carrera: uno donde el ritmo urbano se convierte en vehículo de fe, y donde la música vuelve a ser, más que nunca, su testimonio.

