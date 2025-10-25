Cansados de los robos, vecinos de La Chacarilla patrullan su propio barrio en coordinación con la Policía

El operativo, que contará con la participación permanente de efectivos del PAC y vecinos voluntarios, forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad en los barrios más afectados por hechos delictivos, señalaron los residentes.
25/10/2025 8:54
Cansados de la inseguridad y los constantes robos en la zona, los vecinos del barrio La Chacarilla, en el Distrito Municipal 2 de Santa Cruz, decidieron unirse a la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC) de la Policía para realizar patrullajes conjuntos y prevenir hechos delictivos.
“Vecinos cansados de la inseguridad que viven los barrios han manifestado su preocupación, y junto a la PAC hemos iniciado un patrullaje por los puntos críticos donde se concentran personas en situación de calle, malvivientes y consumidores de drogas. Este trabajo será permanente para minimizar los riesgos que enfrentan los vecinos, estudiantes del colegio nocturno y universitarios que sufren acoso o asaltos”, informó Guillermo Vaca, subalcalde del Distrito Municipal 2.
Por su parte, Aldo Rodrigo Balcázar, presidente de la Junta Vecinal UV-41, expresó el malestar de los residentes:
El subcomandante del PAC, Orlando Montaño, destacó la importancia del trabajo coordinado con la comunidad.
“Estamos en La Chacarilla para coordinar con los vecinos, que son quienes mejor conocen la zona y los lugares donde suele concentrarse la delincuencia. Este patrullaje preventivo busca fortalecer la seguridad ciudadana y la confianza vecinal”, señaló.
