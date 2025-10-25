TEMAS DE HOY:
Policial

Cansados de los robos, vecinos de La Chacarilla patrullan su propio barrio en coordinación con la Policía

El operativo, que contará con la participación permanente de efectivos del PAC y vecinos voluntarios, forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad en los barrios más afectados por hechos delictivos, señalaron los residentes.

Charles Muñoz Flores

25/10/2025 8:54

Vecinos y Policía inician patrullajes conjuntos para frenar la delincuencia en La Chacarilla. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Cansados de la inseguridad y los constantes robos en la zona, los vecinos del barrio La Chacarilla, en el Distrito Municipal 2 de Santa Cruz, decidieron unirse a la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC) de la Policía para realizar patrullajes conjuntos y prevenir hechos delictivos.

“Vecinos cansados de la inseguridad que viven los barrios han manifestado su preocupación, y junto a la PAC hemos iniciado un patrullaje por los puntos críticos donde se concentran personas en situación de calle, malvivientes y consumidores de drogas. Este trabajo será permanente para minimizar los riesgos que enfrentan los vecinos, estudiantes del colegio nocturno y universitarios que sufren acoso o asaltos”, informó Guillermo Vaca, subalcalde del Distrito Municipal 2.

Por su parte, Aldo Rodrigo Balcázar, presidente de la Junta Vecinal UV-41, expresó el malestar de los residentes:

“Se nota la inseguridad; los robos de accesorios de vehículos y los asaltos a transeúntes se han vuelto frecuentes. Por eso apoyamos estas acciones conjuntas con la Policía”.

El subcomandante del PAC, Orlando Montaño, destacó la importancia del trabajo coordinado con la comunidad.

“Estamos en La Chacarilla para coordinar con los vecinos, que son quienes mejor conocen la zona y los lugares donde suele concentrarse la delincuencia. Este patrullaje preventivo busca fortalecer la seguridad ciudadana y la confianza vecinal”, señaló.

 

