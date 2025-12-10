Potente actuación de Erika, pero el equipo no acompaña: “Fue muy simple”

Erika Valencia y la academia The Real Company fueron los encargados de cerrar la segunda noche de gala con la clásica canción Hound Dog, de Big Mama Thornton. La presentación logró conquistar al jurado gracias al talento de Erika, aunque el equipo recibió varias observaciones por falta de complejidad en su puesta en escena.

La primera en dar su devolución fue Gabriela Zegarra, quien no ocultó su entusiasmo por la interpretación de la protagonista.

“Erika, a mí me encantó lo que hiciste esta noche. Hay gestos que estudiaste del personaje. Con la academia me faltó… no sé si estuvo lenta, pero la sentí muy simple”, expresó.

Tito Larenti coincidió en resaltar el trabajo individual de Erika, sobre todo en sus movimientos y su manejo del lip sync.

“El personaje tuvo más propuesta, estuvo bien. Me gustó lo que propusiste. El lip sync lo trabajaste muy bien. Pero el equipo… fue simple, no como para esta altura de la competencia”, señaló.

Por su parte, Elka Meyer dijo haber quedado impresionada con la imitación vocal, pero remarcó que el equipo presentó errores visibles en la coordinación.

“Sentí que estaba cantando Erika. En el equipo hubo distintos tiempos y pasos descoordinados. Estaban muy lindos y elegantes, pero faltó interacción”, comentó.

Para cerrar, Rodrigo Massa recomendó a The Real Company soltarse más para conectar mejor con la historia de la canción.

“Erika, excelente tu lip sync. Algunos momentos estuvieron muy estilizados. Pero al equipo le faltó interacción y diversión”, indicó.

Tras las devoluciones, Erika agradeció las observaciones y aseguró que tanto ella como su equipo continúan aprendiendo y ajustando detalles para seguir avanzando rumbo a la final.

